Александер Чеферин: "Мы должны остановить скупку богатыми клубами лучших игроков"

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин отметил, что организация будет бороться за то, чтобы остановить скупку лучших игроков богатыми клубами. Он также добавил, что клубы, которые не будут соблюдать новые правила, будут платить налог на роскошь.

Чеферин планирует провести встречу с владельцами топ-клубов, чтобы обсудить введение потолка зарплат для игроков и ограничений на агентские комиссионные.

– Самые богатые клубы скупают всех лучших игроков. Мы должны остановить это, – цитирует The Telegraph Чеферина. – Мы обяжем клубы, которые не будут соблюдать новые правила, заплатить налог на роскошь.

Отмечается, что УЕФА также намерен ввести ограничения для трансферов таким образом, чтобы разница между покупками и продажами не составляла более 100 миллионов евро.

Напомним, вчера Алексис Санчес присоединился к "Манчестер Юнайтед", он будет получать в клубе 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю и станет самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Англии. Агент чилийца за трансфер получил 13,6 миллиона евро комиссионных.