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"Аэрофлот" рассказал о ситуации со снятой с рейса женой Аршавина

Скандальная ситуация с авиаперевозчиком и женой экс-капитана сборной России. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Скандальная ситуация с авиаперевозчиком и женой экс-капитана сборной России. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Жену полузащитника "Кайрата" Андрея Аршавина Алису в субботу сняли с рейса Москва - Алматы за несоблюдение техники безопасности при взлете самолета. Напомним, инцидент произошел на взлете в аэропорту Шереметьево.

Кроме того, супруга Аршавина называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж.

"В субботу, шестого января, с рейса SU1946 Москва - Алматы была снята пассажирка бизнес-класса Алиса Аршавина с детьми и сопровождающей их няней за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа... Кроме того, пассажирка отказывалась следовать инструкциям бортпроводников при подготовке воздушного судна к взлету в части требований к безопасности полетов. Решение о снятии пассажиров было принято командиром воздушного судна.

Пассажирка Алиса Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж", - говорится в сообщении на сайте "Аэрофлота".

Жена Аршавина рассказала о том, как ее сняли с рейса за нарушение правил во время замены подгузника

 
 

Дополнительная информация

https://www.aeroflot.ru/ru-ru/news/60702

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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kwazar312

даже если и майор,законы одинаковы для ВСЕХ.

14:57

Serenky25

Когда ей майора дали? Вроде кэпом была? (((:

12:52

Vittorio-049

Что взять с дебильных ? Они с одной извилиной в мозгах могут себя объявить и мамой римской :)

12:37

Igrok Igorek

"Первый канал" еще не заключил с ней контракт?

12:17

KOT77777777

Животное

12:05