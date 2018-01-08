"Аэрофлот" рассказал о ситуации со снятой с рейса женой Аршавина

Жену полузащитника "Кайрата" Андрея Аршавина Алису в субботу сняли с рейса Москва - Алматы за несоблюдение техники безопасности при взлете самолета. Напомним, инцидент произошел на взлете в аэропорту Шереметьево.

Кроме того, супруга Аршавина называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж.

"В субботу, шестого января, с рейса SU1946 Москва - Алматы была снята пассажирка бизнес-класса Алиса Аршавина с детьми и сопровождающей их няней за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа... Кроме того, пассажирка отказывалась следовать инструкциям бортпроводников при подготовке воздушного судна к взлету в части требований к безопасности полетов. Решение о снятии пассажиров было принято командиром воздушного судна.

Пассажирка Алиса Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж", - говорится в сообщении на сайте "Аэрофлота".