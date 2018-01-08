"Аэрофлот" рассказал о ситуации со снятой с рейса женой Аршавина

Жену полузащитника "Кайрата" Андрея Аршавина Алису в субботу сняли с рейса Москва - Алматы за несоблюдение техники безопасности при взлете самолета. Напомним, инцидент произошел на взлете в аэропорту Шереметьево.
Кроме того, супруга Аршавина называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж.
"В субботу, шестого января, с рейса SU1946 Москва - Алматы была снята пассажирка бизнес-класса Алиса Аршавина с детьми и сопровождающей их няней за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа... Кроме того, пассажирка отказывалась следовать инструкциям бортпроводников при подготовке воздушного судна к взлету в части требований к безопасности полетов. Решение о снятии пассажиров было принято командиром воздушного судна.
Пассажирка Алиса Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж", - говорится в сообщении на сайте "Аэрофлота".
kwazar312
даже если и майор,законы одинаковы для ВСЕХ.
14:57
Serenky25
Когда ей майора дали? Вроде кэпом была? (((:
12:52
Vittorio-049
Что взять с дебильных ? Они с одной извилиной в мозгах могут себя объявить и мамой римской :)
12:37
Igrok Igorek
"Первый канал" еще не заключил с ней контракт?
12:17
KOT77777777
Животное
12:05