Загитова признана спортсменкой года по версии министерства спорта РФ

Олимпийская чемпионка-2018, российская фигуристка Алина Загитова стала победительницей в номинации "Гордость России" в категории "Спортсменка года". 16-летняя спортсменка в 2018 году выиграла Олимпиаду в Пхенчхане, чемпионат Европы и чемпионат России.

Национальная спортивная премия была учреждена в 2010 году. Впервые лауреаты Премии были определены путем народного голосования и с учетом мнения Экспертного совета, в состав которого вошли Алина Кабаева, Светлана Журова, Елена Вяльбе, Федор Емельяненко, Александр Карелин и другие известные представители мира спорта.

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