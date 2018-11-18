Загитова объяснила, почему не исполняет на тренировках четверные прыжки

Российская фигуристка Алина Загитова, которая вышла в финал "Гран-при", в интервью "СЭ" объяснила, почему не исполняет четверные прыжки на тренировках. Она также рассказала о своей произвольной программе – "Кармен".

– Расскажите немножко про вашу произвольную программу – "Кармен". Какие элементы этой программы для тебя любимые, какие самые сложные?

– Наверное, любимые все, потому что в каждый элемент я вкладываю частичку своей души. Каждый элемент мы проходили с тренерами, я понимаю, что делаю. Мне нравится программа, но нет любимого элемента. Нужно любить все, чтобы они все получались хорошо.

– Что для вас "Кармен"?

– Это моя программа, мой образ. У каждого человека есть разные черты характера, и мягкая, и жесткая, но и покричать иногда хочется. Словом, "Кармен" – это программа, которую я катаю и хочу катать хорошо.

– Вы усложнили программу после Олимпиады. Насколько вам сложно это было?

– Я отрабатываю сложные связки после выездов из элементов, это имеет важно сейчас. Сложно? Не знаю. Просто мне дают задачу сделать это и я пытаюсь это сделать, не думая о сложности.

– Вы на тренировках исполняете четверные прыжки?

– Нет, поэтому что это очень травмоопасно. Плюс я выросла и у меня стало чуть-чуть другое тело. Мне бы пока с тройными прыжками справиться.

– А есть такие мысли?

– Возможно. Ничего не могу обещать.

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