СМИ: премьер-министр Японии хочет лично присутствовать на вручении щенка акита-ину Загитовой

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен лично присутствовать на церемонии вручения щенка породы акита-ину российской фигуристке Алине Загитовой, сообщает Kyodo.

Отмечается, что такой шаг японская сторона рассматривает как хорошую возможность продемонстрировать уровень дружественных отношений с Россией. Предполагается, что церемония пройдет в Москве 26 мая, когда Абэ будет находиться там с рабочим визитом.



Напомним, что 15-летняя Загитова после победы на Играх-2018 в Пхенчхане призналась, что родители обещали подарить ей щенка породы акита-ину, если дочь хорошо выступит на соревнованиях в Корее. Позднее глава Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Эндо Такаси сообщил, что организация подарит Загитовой щенка. В начале марта спортсменка сказала, что назовет свою собаку Масаро (в переводе с японского - победа).

В Японии показали щенка акита-ину, которого подарят Загитовой