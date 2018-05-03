В Японии показали щенка акита-ину, которого подарят олимпийской чемпионке Загитовой

Японская Ассоциация сохранения чистоты породы акита-ину показала щенка, которого подарит олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой, сообщается в официальном Твиттере Олимпийского комитета России. Собаку продемонстрировали на торжественном мероприятии по случаю Дня празднования породы акита-ину 3 мая.

– Дорогие любители породы акита-ину! – сказала Загитова в своем видеообращении к японцам по случаю праздника. — Я рада поздравить вас всех с праздником породы, который отмечают в Японии. Это замечательная традиция, которая говорит о том, как вы любители и цените эту породу. Я очень рада, что скоро и у меня будет щенок породы акита-ину. Я хочу вас поздравить с этим праздником и сказать большое спасибо за подарок.

Ранее сообщалось, что фигуристка попросила родителей разрешить ей завести акита-ину в случае победы на Олимпиаде в Пхенчхане. В марте Японская ассоциация сохранения чистоты породы акита-ину выразила готовность подарить Загитовой щенка. В апреле олимпийская чемпионка встретилась с представителями Ассоциации и выбрала себе собаку, которую назвала Масару, что в переводе с японского значит "Победа". Питомца передадут фигуристке в мае.