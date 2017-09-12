Плющенко назвал бредом планы ISU по изменению системы оценок

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко убежден, что Международный союз конькобежцев (ISU) должен увеличивать, а не снижать базовую оценку четверных прыжков в мужском одиночном катании. Также экс-фигурист раскритиковал идею сокращения произвольной программы.

Напомним, ранее ISU сообщил о планах изменить систему оценок - изменения будут направлены на достижение баланса между техникой и артистизмом спортсменов.

- Полный бред, чепуха, - цитирует ТАСС Плющенко. - Сейчас, когда весь мир мужского одиночного катания - японцы, американцы, канадцы, китайцы, да вообще все, толкнули его вперед именно четверными, взять и понизить их стоимость? Кто там это решает, я не понимаю? Кто это придумывает? Будущее мирового фигурного катания - это многооборотные прыжки, как говорил и говорит мой великий тренер Алексей Николаевич Мишин, и сейчас все их исполняют. Да, нужны артистичность, скольжение, кто же против этого? Вот только зачем занижать стоимость четверных прыжков, за них, наоборот, бонусы давать надо!

Я, кстати, слышал и о том, что произвольную программу хотят сократить до четырех минут с четырех минут сорока секунд. Такие разговоры тоже ходят. Полный бред.