Максим Траньков: "Туктамышева проиграла не из-за судей"

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков прокомментировал выступление Елизаветы Туктамышевой в произвольной программе на этапе "Гран-при" в Хиросиме (Япония). По ее итогам Туктамышева заняла третье место, а также гарантировала себе участие в финале "Гран-при", который пройдет в начале декабря в Ванкувере.

– Туктамышевой недодали оценок?

– Я бы не сказал, что недодали. Елизавете помимо прыжков, немножко не хватает другого. Есть еще такие элементы, как вращение, дорожка шагов и т. д. Если Лиза обратит внимание на их исполнение и будет делать на большие плюсы, то обыграть ее будет очень сложно. Пока что у судей есть повод где-то придержать Лизу. Тем более в Японии для японских фигуристок, которые борются за финал Гран-при. Конечно, россиянке на чужой территории было сложно бороться, но она сделала свой максимум. Я ее поздравляю с тем, что она попала в финал, с тем что возвращается в большое фигурное катание. Но не могу сказать, что только из-за судей Лиза проиграла.

– В Японии немножко другое судейство?

– Есть домашние соревнования, где всегда лояльней относятся к своим. Соперницы у нее были очень сильные. Откаталась она практически по максимуму своих возможностей. Все что могла сделала, за исключением мелких ошибок. Стечение обстоятельств. Не думаю, что это трагедия. Главное, что она в финале. Она сделает правильные коррективы и все начнется заново. (Арман Мкртчян)