Максим Ковтун: "Я шел как танк, и вдруг как удар о стену"

Россиянин Максим Ковтун, занявший седьмое место на первом этапе "Гран-при" Skate America, объяснил причины неудачного выступления в короткой программе. По его словам, он неправильно зашел на прыжок, а потом "поплыл".

– Может быть, в произвольной программе не так много думал, не забивал себе голову лишним, катался в свое удовольствие, для публики, – цитирует Ковтуна официальный сайт ФФККР. – Наверное, так и надо катать программы все время. А то, что случилось в короткой, лично для меня не очень понятно, потому что мы с Инной Германовной Гончаренко работали намного больше, чем я работал раньше, и прыгаю я больше. Да, тренер мне часто говорит, что этого еще недостаточно. Нужно еще больше делать, больше работать и кататься, кататься, выполнять больший объем работы, больше прыгать четверных...

Что произошло в короткой? Я сорвал тулуп, и затем поплыла вся программа. К сожалению, такие вещи со мной до сих пор происходят, но я нацелен исправить, найти решение этой проблемы.

Я вышел с настроем сделать свою работу. Спокойно вышел, не думал ни о чем лишнем. Думал только, что нужно собраться и наслаждаться любимой музыкой, потому что мне очень нравится музыка в произвольной программе. И в короткой тоже нравится. Но в короткой я, может быть, переборщил с напором. В общем, тренер сказала, что должна быть дисциплина в движениях. Вроде и напор был хороший на второй четверной, но не хватило дисциплины в движениях. Я изначально заходил на этот прыжок неправильно. После поплыло все. Знаете, я шел как танк, и вдруг как удар о стену, и ты резко останавливаешься. Четверной выбил настолько, что я не набрал "кондиции" к акселю. А учитывая размер катка – очень неприятный, потому что он не то что маленький, а давит со всех сторон, длинный, вытянутый, мы его прозвали "кишка", – так вот сделать длинный заход на прыжок я не мог. Был момент, секундочку бы постоять перед акселем, и я бы лучше в него вошел. А тут борт близко, так что привычного захода не получилось.