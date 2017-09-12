Липницкая готова судиться с мошенником, выдающим себя за ее отца

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях по фигурному катанию Юлия Липницкая сообщила, что человек, представлявшийся на телевидении ее отцом, является мошенником. 19-летняя фигуристка, официально завершившая карьеру 9 сентября, раскритиковала работу редакторов, которые не проверяют информацию.

- По разным передачам кочует человек, который смеет называть себя моим отцом, - цитирует официальный сайт ФФККР Липницкую. - Вопрос: А как редакторы каналов допускают такое? Этот человек – откровенный мошенник. Даже если он однофамилец, то не надо решение подгонять под ответ. Ко мне этот человек вообще никакого отношения не имеет. И то, что он рассказывал про меня – просто хочется кляп в его рот вставить. Невозможно такое слушать!

Что касается моего отца, я прекрасно знаю, кто он и где он живет. Поэтому я предупреждаю: если подобные случаи повторятся, на каналах будут появляться мои "папаши или родственники", одержимые желанием пропиариться за мой счет, то встретимся с ними в суде.