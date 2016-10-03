Грабители разбили машину Cтолбовой, подаренную за победу на Олимпиаде

Неизвестные нанесли ущерб автомобилю Ксении Столбовой, который был подарен спортсменке за успешное выступление на Олимпийских играх в Сочи. Также из машины была похищена сумка с вещами, стоимость которых оценивается в 160 тысяч рублей. Также были похищены наушники и документы.

- Ксения Столбова припарковала автомобиль в Мороновском переулке и ушла в салон. По приходе она обнаружила разбитые стекла своего автомобиля "Мерседес GL-500", - приводит Life.ru слова источника в правоохранительных органах. - Из машины пропала дорожная сумка Louis Vuitton за 120 тысяч рублей, а также наушники и документы.