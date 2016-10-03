11:16 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Грабители разбили машину Cтолбовой, подаренную за победу на Олимпиаде

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Неизвестные нанесли ущерб автомобилю Ксении Столбовой, который был подарен спортсменке за успешное выступление на Олимпийских играх в Сочи. Также из машины была похищена сумка с вещами, стоимость которых оценивается в 160 тысяч рублей. Также были похищены наушники и документы.

- Ксения Столбова припарковала автомобиль в Мороновском переулке и ушла в салон. По приходе она обнаружила разбитые стекла своего автомобиля "Мерседес GL-500", - приводит Life.ru слова источника в правоохранительных органах. - Из машины пропала дорожная сумка Louis Vuitton за 120 тысяч рублей, а также наушники и документы.

Дополнительная информация

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/911413/v_moskvie_ghrabitieli_razbili_olimpiiskii_mercedes_fighuristki_ksienii_ctolbovoi

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