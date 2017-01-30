Евгения Тарасова: "Не скажу, что парное катание стало гонкой на выживание"

Россиянка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, выразила уверенность, что ее повреждение не помешает подготовке к чемпионату мира. Тарасова получила повреждение перед чемпионатом Европы, что не помешало дуэту выиграть золото континентального первенства.

- Надеюсь, что травма не повлияет на подготовку к чемпионату мира, - цитирует ТАСС Тарасову. - С нашими врачами сейчас приводим все в порядок. Будет неделя отдыха, за это время все восстановится. Помех при дальнейшей подготовке быть не должно.

Мы делали поддержку, даже подкрута никакого не было. Не скажу, что парное катание стало гонкой на выживание. Если подходить рационально, то любой технически сложный элемент выполним и не столь травмоопасен, как кажется.

Чемпионат Европы, можно сказать, это первая победа на большом турнире, если не считать финал "Гран-при". Но вспоминать все равно будут только победителей чемпионата Европы. Сейчас нужно отойти от этого, восстановить силы, эмоции и готовиться к следующим соревнованиям.