Евгений Рукавицын: "У Алиева получается все лучше и лучше"

Евгений Рукавицын, тренер Дмитрия Алиева ставшего вторым после исполнения коротких программ на чемпионате Европы среди мужчин-одиночников (91,33 балла) заявил, что доволен тем, как подопечный смог по ходу программы скорректировать прыжковый контент. Напомним, первым элементом фигурист исполнил каскад вместо неудавшегося четверного лутца и спас себя от потери баллов.

- Все сложилось удачно, хотя в планах было исполнить четверной лутц, много над ним работали и все неплохо удавалось. Сейчас, конечно, Дима поспешил и его подзакинуло. Но он понял, что надо корректировать программу, и это с его стороны было очень грамотно. Я удовлетворен тем, что в момент прыжка он может себя почувствовать и правильно перестроиться, - рассказал Рукавицын.

- Растет?

- Да. После того, как травма стала сходить на нет, я вижу, что у него получается лучше и лучше. А когда она совсем сойдет, то станет отлично.

- Как сейчас с ней обстоят дела?

-Проблемы как таковой нет, но когда ты полсезона не можешь тренироваться в полную силу, то это оставляет свой отпечаток. .. Дима смог найти в себе силы, и даже когда нога очень сильно болела, он держался в том коридоре, с которого можно стартануть. Сейчас уже проблемы нет.

- На чем делали акцент при подготовке к чемпионату Европы?

- Cделать четверной лутц. К сожалению, это не удалось. Но думаю, неплохо работать над чем-то большим и иметь запас прочности.

Напомним, что лидером после короткой программы является испанец Хавьер Фернандес, набравший 103,82 балла, а произвольные программы у мужчин, стартуют в пятницу в 17.45. (Екатерина БЕСПАЛОВА)