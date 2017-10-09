Елизавета Туктамышева: "Платья у нас действительно старые"

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева отметила, что на этапе серии "Челленджер" в финском Эспоо выступала в старых костюмах, так как на пошив новых не хватило времени. На этом турнире она заняла третье место, пропустив вперед Марию Сотскову и Каролину Костнер.

- Да, платья старые, пока не было времени ими заниматься, так как мы больше сосредоточились на самих программах, - заявила Туктамышева. - Но новые платья будут готовы выступлению на этапе Гран-при в Китае. (Екатерина ЧЕРНЯВСКАЯ)