Елизавета Туктамышева: "Один билет до Ванкувера, пожалуйста"

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева на своей странице в Твиттере отметила выход в финал "Гран-при".

– Один билет до Ванкувера, пожалуйста, – написала Туктамышева. В этом канадском городе в начале декабря пройдет финал турнира.

После победы на этапе в Канаде сегодня Туктамышева стала третьей в Японии – этого результата ей хватило, чтобы получить путевку в финал. В сезоне -2014/15 Туктамышева заняла в финале первое место.

Туктамышева – третья на этапе "Гран-при" в Хиросиме. Россиянка уступила двум японкам // Прекрасный прокат Туктамышевой. Видео // Туктамышева в Японии: 45 сотых до второго места // Туктамышева вышла в финал "Гран-при"