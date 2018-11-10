Туктамышева вышла в финал "Гран-при"

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева гарантировала себе участие в финале "Гран-при", который пройдет в начале декабря в Ванкувере.
После победы на этапе в Канаде сегодня Туктамышева стала третьей в Японии – этого результата ей хватило. В сезоне -2014/15 Туктамышева выиграл финал "Гран-при".
Туктамышева – третья на этапе "Гран-при" в Хиросиме. Россиянка уступила двум японкам // Прекрасный прокат Туктамышевой. Видео // Туктамышева в Японии: 45 тысячных до второго места
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http://winter.sport-express.ru/figureskating/ratings/2018-2019/200_-1/
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