Туктамышева вышла в финал "Гран-при"

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева гарантировала себе участие в финале "Гран-при", который пройдет в начале декабря в Ванкувере.

После победы на этапе в Канаде сегодня Туктамышева стала третьей в Японии – этого результата ей хватило. В сезоне -2014/15 Туктамышева выиграл финал "Гран-при".

Туктамышева – третья на этапе "Гран-при" в Хиросиме. Россиянка уступила двум японкам // Прекрасный прокат Туктамышевой. Видео // Туктамышева в Японии: 45 тысячных до второго места