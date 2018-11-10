Туктамышева – третья на этапе "Гран-при" в Хиросиме. Россиянка уступила двум японкам

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла третье место на этапе "Гран-при" в Хиросиме. Она уступила двум японкам: Рике Кихире и Сатоко Мияхаре.
Туктамышева лидировала после короткой программы, на 0,09 балла опережая Мияхару, Кихира была только пятой.
Хиросима (Япония)
"Гран-при"
NHK Trophy
Женщины
Произвольная программа
1. Рика Кихира (Япония) - 154,72
2. Сатоко Мияхара (Япония) - 143,39
3. Елизавета Туктамышева (Россия) - 142,85
4. Мэрайя Белл (США) - 135,99
5. Маи Михара (Япония) - 133,82
6. Лим Юн Су (Корея) - 126,53
7. Алена Леонова (Россия) - 125,93
8. Кортни Хикс (США) - 118,97
9. Мария Сотскова (Россия) - 116,24
Итог
1. Рика Кихира (Япония) - 224,31
2. Сатоко Мияхара (Япония) - 219,47
3. Елизавета Туктамышева (Россия) - 219,02
4. Маи Михара (Япония) - 204,20
5. Мэрайя Белл (США) - 198,96
6. Лим Юн Су (Корея) - 196,31
7. Алена Леонова (Россия) - 194,15
8. Кортни Хикс (США) - 178,07
9. Мария Сотскова (Россия) - 176,99
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2018-2019/