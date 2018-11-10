Туктамышева – третья на этапе "Гран-при" в Хиросиме. Россиянка уступила двум японкам

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла третье место на этапе "Гран-при" в Хиросиме. Она уступила двум японкам: Рике Кихире и Сатоко Мияхаре.

Туктамышева лидировала после короткой программы, на 0,09 балла опережая Мияхару, Кихира была только пятой.​

Хиросима (Япония)

"Гран-при"

NHK Trophy

Женщины

Произвольная программа

1. Рика Кихира (Япония) - 154,72

2. Сатоко Мияхара (Япония) - 143,39

3. Елизавета Туктамышева (Россия) - 142,85

4. Мэрайя Белл (США) - 135,99

5. Маи Михара (Япония) - 133,82

6. Лим Юн Су (Корея) - 126,53

7. Алена Леонова (Россия) - 125,93

8. Кортни Хикс (США) - 118,97

9. Мария Сотскова (Россия) - 116,24

Итог

1. Рика Кихира (Япония) - 224,31

2. Сатоко Мияхара (Япония) - 219,47

3. Елизавета Туктамышева (Россия) - 219,02

4. Маи Михара (Япония) - 204,20

5. Мэрайя Белл (США) - 198,96

6. Лим Юн Су (Корея) - 196,31

7. Алена Леонова (Россия) - 194,15

8. Кортни Хикс (США) - 178,07

9. Мария Сотскова (Россия) - 176,99