Елизавета Туктамышева: "Не могу сказать, что всем интересно только мое показательное выступление"

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в интервью "Известиям" отметила, что ожидала разнообразной реакции на свои показательные выступления в нынешнем сезоне на этапах "Гран-при". В своем номере Туктамышева раздевается до белья.

– Ажиотаж, вызванный вашим показательным выступлением в Хельсинки и яркими постами в соцсетях, дополнительно подстегивает выступать еще лучше?

– Не могу сказать, что это подстегивает. Я просто принимаю как данность весь ажиотаж вокруг себя. Да, я сейчас популярна, но не делаю из этого какой-то феерии. Главное, чтобы это не мешало тренировкам. Соцсети – это вторично. Основное – это фигурное катание, тренировки и хорошее исполнение своей программы на соревнованиях.

– Активизировались в соцсетях спонтанно или изначально рассчитывали, что это даст такой прирост популярности?

– Сейчас в нашем мире нормально, когда ты активно ведешь социальные сети и тем самым больше общаешься со своими поклонниками. Любителей фигурного катания очень много, но нужно, чтобы было еще больше. Поэтому контакт через соцсети – это нормально. Считаю правильным развивать такую публичную активность. Склоняю многих фигуристов тоже как можно больше общаться со своими фанатами, потому что для них это важно. Приятно делать что-то хорошее для других людей.

– Не обидно, что ваше имя почти все выучили именно после показательного выступления в Канаде и ярких постов в Твиттере, а не после золота на чемпионате мира?

– В принципе я ожидала, что это показательное выступление принесет много положительных и отрицательных откликов. Но я ведь и выиграла тот этап "Гран-при". Поэтому, можно сказать, что здесь все вместе накопилось: и реакция на чисто спортивный успех, и реакция на тот номер. Не могу сказать, что всем интересно только мое показательное выступление. Я действительно хорошо каталась и тем самым тоже привлекла внимание.