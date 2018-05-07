Брайан Орсер: "Медведевой нужно право голоса, которого у нее раньше никогда не было"

Канадский тренер Брайан Орсер подчеркнул, что его новая подопечная Евгения Медведева заслуживает высказывать свои предложения при постановке ее программ. Двукратная чемпионка мира и Европы и серебряный призер Олимпиады-2018 сегодня объявила об уходе от тренера Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру.

- Ей нужно право голоса по поводу собственного катания, - цитирует icenetwork.com Орсера. - Мы обсуждали музыку, направление, в котором хотим двигаться. Раньше у нее не было такой роскоши. Она сказала мне, что раньше ей говорили: "Делаешь то-то, вот порядок твоих прыжков, вот их расположение".

Я сказал ей, что первым делом ей нужно набрать кондиции. Так что если она приедет и не будет тренироваться пару недель, ничего страшного.

Медведева из-за травмы не выходила на лед после Олимпиады-2018, а до нее пропустила финал "Гран-при" и чемпионат России.

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