Брайан Орсер: "Медведевой нужно право голоса, которого у нее раньше никогда не было"

Канадский тренер Брайан Орсер подчеркнул, что его новая подопечная Евгения Медведева заслуживает высказывать свои предложения при постановке ее программ. Двукратная чемпионка мира и Европы и серебряный призер Олимпиады-2018 сегодня объявила об уходе от тренера Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру.
- Ей нужно право голоса по поводу собственного катания, - цитирует icenetwork.com Орсера. - Мы обсуждали музыку, направление, в котором хотим двигаться. Раньше у нее не было такой роскоши. Она сказала мне, что раньше ей говорили: "Делаешь то-то, вот порядок твоих прыжков, вот их расположение".
Я сказал ей, что первым делом ей нужно набрать кондиции. Так что если она приедет и не будет тренироваться пару недель, ничего страшного.
Медведева из-за травмы не выходила на лед после Олимпиады-2018, а до нее пропустила финал "Гран-при" и чемпионат России.
Медведева объявила об уходе от Тутберидзе //
Медведева продолжит выступать за Россию //
Развод Медведевой и Тутберидзе. 10 главных вопросов по теме //
Евгения Медведева: "Уезжаю в Северную Америку" //
"Это не предательство". Еще одна версия ухода Медведевой
Орсер: "Медведева сказала, что ничего не хочет говорить по поводу ситуации с тренером" //
"Тренер не должен этого говорить". Тарасова раскритиковала Тутберидзе
DAFTteam
Сидят тут аноненеры,которые даже малость не забираются ни в ситуации ни в спорте ни в фигурном катании, да даже в людях, зачем то кого то оценивают, бля как же вы омерзительны глупые писькодрочи
00:09
Нетто
_climhazzard_Расскажите еще о гениальности Орсера.
23:50 7 мая
ksuxa
вот вруша! еще в апреле встречалась с Орсером.. а на звонки тренера не отвечает!! гнилая девица!
23:43 7 мая
Нетто
А кто такой Орсер? Я я 20 ребят сейчас опросил, никто не знает. Ученики Тутберидзе побольше титулов имеют, это юзеру, который ниже. Я смотрю футбол, хоккей, и иногда фигурное катание, Канада даже рядом не стояла.
23:40 7 мая
Наиля
А еще говорят, что Женя ничего про тренера не сказала плохого, а вот Этери!!! Все таки нужно красиво расставаться, но в этом может быть должны были помочь старшие наставники. Казалось, что этот то союз нерушим.
23:39 7 мая
_climhazzard_
Garry1979 Фернандес чемпион мира,Ханю олимпийский чемпион. Оба ученики Орсера. Давай еще гениальные комментарии,жду с нетерпением)))
23:20 7 мая
Garry1979
да, бедняга, не давали право голоса, поэтому в этих ужасных условиях выиграла 2 чемпионата мира и Европы и 2 серебряные медали Олимпиады!))) канадцы нас жить то научат!))))
23:18 7 мая