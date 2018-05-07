Медведева объявила об уходе от Тутберидзе

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева официально объявила о своем решении работать с новым тренером - канадцем Брайаном Орсером.

В своем заявлении 18-летняя фигуристка поблагодарила Этери Тутберидзе и весь тренерский штаб за долгую, плодотворную, порой очень сложную работу.

Приводим текст заявления Медведевой полностью:

– Прежде всего, хочу поблагодарить Этери Георгиевну Тутберидзе и весь тренерский штаб за долгую, плодотворную, порой очень сложную работу, – приводит официальный сайт ФФККР слова Медведевой. – За огромное терпение, которое они проявляли по отношению ко мне и невероятную тренерскую, профессиональную выдержку. Эти люди дали мне жизнь в фигурном катании и привели к таким высоким результатам, которыми я по праву могу гордиться.



Переходя к теме событий последних дней, хочу прояснить ситуацию. Я буду продолжать выступать за Российскую Федерацию, оставаясь в школе "Самбо-70", тренируясь при этом у канадского специалиста Брайана Орсера. Делаю я это для того, что бы использовать новые возможности и другие методики тренировочного процесса и продолжать представлять Россию на самом высоком уровне.



Как вы знаете, после Олимпиады 8-го марта я летала в Германию для медицинского обследования. И мне было настоятельно рекомендовано воздержаться от нагрузок, и я была вынуждена пропустить два месяца полноценных тренировок.



Хочу пожелать дальнейшего развития и процветания группе Этери Георгиевны и еще раз сказать спасибо за столь ценные 11 лет моей жизни. Помню, как я пришла совсем маленькой. Да, порой было тяжело, но меня тренировали, воспитывали, поддерживали, когда надо – подгоняли. Я выросла на глазах у Этери Георгиевны. Она внесла неоценимый вклад в развитие меня не только как спортсмена, но и как личности. От нее я получила много жизненных уроков. Я буду помнить их всю жизнь. На катке "Хрустальный"прошло мое детство, я буду с благодарностью вспоминать время тяжелой, но плодотворной работы.



Так же, желаю всем ребятам из группы Этери Георгиевны, огромнейшего здоровья, терпения, трудолюбия и спортивного долголетия, ведь все мы сейчас знаем, какими огромными, семимильными шагами двигается вперед наш всеми любимый спорт, фигурное катание.



Надеюсь, что пройдет время и все поймут, что это был единственный возможный вариант для нас обеих, продолжить честно работать.

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