16:32 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Медведева продолжит выступать за Россию

Евгения МЕДВЕДЕВА.
Евгения МЕДВЕДЕВА.

Двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева заявила, что продолжит выступать за сборную России.

 
Евгения МЕДВЕДЕВА.Медведева объявила об уходе от Тутберидзе

Ранее стало известно, что фигуристка решила уйти от своего тренера Этери Тутберидзе, после чего в СМИ появилась информация, что она сменит спортивное гражданство и будет представлять Армению. Сегодня Медведева подтвердила, что уходит от Тутберидзе к Брайану Орсеру.

- Хочу прояснить ситуацию, - приводит слова Медведевой сайт ФФККР. - Я буду продолжать выступать за Российскую Федерацию, оставаясь в школе "Самбо-70", тренируясь при этом у канадского специалиста Брайана Орсера. Делаю я это для того, что бы использовать новые возможности и другие методики тренировочного процесса и продолжать представлять Россию на самом высоком уровне.

Последним стартом для Медведевой на данный момент остается Олимпиада в Пхенчхане, где она стала второй, уступив другой воспитаннице Тутберидзе Алине Загитовой.

Евгения МЕДВЕДЕВА и Этери ТУТБЕРИДЗЕ.

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Дополнительная информация

http://fsrussia.ru/news/3724-evgeniya-medvedeva-khochu-poblagodarit-eteri-georgievnu-i-ves-trenerskij-shtab-za-dolguyu-plodotvornuyu-poroj-ochen-slozhnuyu-rabotu.html

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