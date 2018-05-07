Медведева продолжит выступать за Россию

Двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева заявила, что продолжит выступать за сборную России.

Ранее стало известно, что фигуристка решила уйти от своего тренера Этери Тутберидзе, после чего в СМИ появилась информация, что она сменит спортивное гражданство и будет представлять Армению. Сегодня Медведева подтвердила, что уходит от Тутберидзе к Брайану Орсеру.

- Хочу прояснить ситуацию, - приводит слова Медведевой сайт ФФККР. - Я буду продолжать выступать за Российскую Федерацию, оставаясь в школе "Самбо-70", тренируясь при этом у канадского специалиста Брайана Орсера. Делаю я это для того, что бы использовать новые возможности и другие методики тренировочного процесса и продолжать представлять Россию на самом высоком уровне.

Последним стартом для Медведевой на данный момент остается Олимпиада в Пхенчхане, где она стала второй, уступив другой воспитаннице Тутберидзе Алине Загитовой.

Почему Медведева уходит от Тутберидзе //

"Женя не отвечает ни на сообщения, ни на звонки". Тутберидзе – об уходе Медведевой //

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