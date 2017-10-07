Авербух не обсуждал с Медведевой замену произвольной программы

Хореограф Илья Авербух не обсуждал с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой замену произвольной программы на олимпийский сезон. 17-летняя спортсменка в субботу одержала победу в составе сборной Европы на турнире Japan Open, который завершился в Сайтаме.

Россиянка выступила с новой произвольной программой "Анна Каренина", опередив всех своих конкуренток. Сезон она начинала с программой, постановщиком который является Авербух.

– Это не произвольная программа, это показательный танец, который она катала полгода назад, – приводит ТАСС слова Авербуха. – Есть мнение, что это ее новая программа? Не знаю, я с ней и тренером по этому поводу не разговаривал. Но этот показательный номер она ставила не со мной, это другая история. Я ей поставил короткую и произвольную программы.

Тренеру виднее, почему они приняли такое решение. Может ли она вернуться к прежней программе? Она от нее еще никуда не уходила. Но я думаю, что на этом вообще не стоит заострять внимание, главное – это ее победа на турнире, который, я хочу обратить внимание, является коммерческим и проводится по своим правилам.