Александр Коган: "ISU ищет баланс между прыжками и катанием"

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган считает, что решение Международного союза конькобежцев (ISU) изменить правила в этом виде спорта требует дополнительного анализа. Ранее стало известно о планах союза изменить систему оценок - изменения будут направлены на достижение баланса между техникой и артистизмом спортсменов.

- Об этом говорилось давно. В частности, известный специалист Брайан Орсер (тренер олимпийского чемпиона 2014 года Юдзуру Ханю. - Прим. "СЭ") высказывал мнение, что никто не хочет видеть одних прыгающих спортсменов, и это не соревнование по прыжкам, - цитирует ТАСС Когана. - Поэтому необходимо, чтобы они еще и катались.

ISU ищет баланс - это стандартная ситуация. Что-то повышают, что-то понижают - я не вижу ничего интересного. Все это потребует дополнительного анализа и нуждается во мнении всех специалистов.