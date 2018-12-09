Александр Энберт: "Сложно сказать, что случилось. Такая нетипичная ошибка"

Российский фигурист Александр Энберт - о выступлении в финале "Гран-при" в паре с Натальей Забияко. Российский дуэт занял четвертое место.

- Конечно, любые ошибки расстраивают, - цитируют Энберта "РИА Новости". - Сейчас сложно сказать, что случилось. Что-то в наезде (на элемент), в несовпадении темпа. Надо понять, на какой стадии и почему это произошло. Такая нетипичная ошибка, но всякое бывает. Отобраться впервые в финал нам было очень приятно, и оказаться здесь приятно. Произвольная не удалась, но ничего страшного - поправим. Мы можем ее делать хорошо.

Напомним, победителями стали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали третьими.