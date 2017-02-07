12:54 7 февраля | ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ

Конюхов вылетел на аэростате, чтобы установить мировой рекорд беспосадочного перелета

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Известный путешественник Федор Конюхов и мастер спорта по воздухоплаванию Иван Меняйло успешно вылетели на тепловом аэростате с аэродрома Южный в Рыбинске Ярославской области. Они предпримут попытку продержаться в воздухе более 50 часов, чтобы установить мировой рекорд беспосадочного перелета.

В 09:04 мск шар взлетел и держится на высоте 50-60 метров, движется на юго-запад, в сторону Москвы. Запуск состоялся, это самое важное, - цитирует ТАСС сына Федора Конюхова Оскара.

Для успешного установления мирового рекорда беспосадочного перелета - более 50 часов, участникам полета необходимо избежать пересечения воздушных границ с зарубежными государствами - в зависимости от направления ветра шар может отнести в сторону Украины, Белоруссии, Латвии и Литвы. В этом случае пилотам придется идти на посадку. Кроме того, полет придется прекратить, если аэростат вторгнется в воздушное пространство Москвы, а также при наступлении сильного снегопада.

Дополнительная информация

http://tass.ru/obschestvo/4001451

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