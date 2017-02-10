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Золото Савиновой и другие отобранные олимпийские медали России

11 августа 2012 года. Лондон. Мария САВИНОВА и Кастер СЕМЕНЯ после финала на 800 м. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
11 августа 2012 года. Лондон. Мария САВИНОВА и Кастер СЕМЕНЯ после финала на 800 м. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес вердикт по делу россиянки Марии Савиновой. Бегунья признана виновной в применении запрещенных веществ и методов в период с 26 июля 2010-го по 19 августа 2013 года, в том числе на основании данных ее биологического паспорта. Все ее результаты в этот период аннулированы, а медали и призовые должны быть возвращены – в том числе золото Олимпийских игр-2012 в Лондоне в беге на 800 м.

СПИСОК РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ, ЛИШЕННЫХ ОЛИМПИЙСКИХ МЕДАЛЕЙ ПЕКИНА-2008 И ЛОНДОНА-2012 ПОСЛЕ ПЕРЕПРОВЕРОК И ДРУГИХ РЕШЕНИЙ

Спортсмен

Вид спорта

Препарат

Место (год)

Юлия ЧЕРМОШАНСКАЯ

Легкая атлетика (4х100 м)

Станозолол, туринабол

1-е (2008)

Анастасия КАПАЧИНСКАЯ, Татьяна ФИРОВА

Легкая атлетика (4х400 м)

Станозолол, туринабол

2-е (2008)

Мария АБАКУМОВА

Легкая атлетика (копье)

Туринабол

2-е (2008)

Денис АЛЕКСЕЕВ

Легкая атлетика (4х400 м)

Туринабол

3-е (2008)

Екатерина ВОЛКОВА

Легкая атлетика (3000 м с/п)

Туринабол

3-е (2008)

Анна ЧИЧЕРОВА

Легкая атлетика (высота)

Туринабол

3-е (2008)

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

 

 

 

 

Легкая атлетика (тройной прыжок) Легкая атлетика (длина)

Туринабол

2-е (2008) 2-е (2008)

Хаджимурат АККАЕВ

Тяжелая атлетика

Туринабол

3-е (2008)

Дмитрий ЛАПИКОВ

Тяжелая атлетика

Туринабол

3-е (2008)

Марина ШАИНОВА

Тяжелая атлетика

Туринабол, станозолол

2-е (2008)

Надежда ЕВСТЮХИНА

Тяжелая атлетика

Туринабол

3-е (2008)

Хасан БАРОЕВ

Греко-римская борьба

Туринабол

2-е (2008)

Татьяна ЛЫСЕНКО

Легкая атлетика (молот)

Туринабол

1-е (2012)

Юлия ЗАРИПОВА

Легкая атлетика (3000 м с/п)

Туринабол

1-е (2012)

Сергей КИРДЯПКИН

Легкая атлетика (50 км)

Биологический паспорт

1-е (2012)

Татьяна ЧЕРНОВА

Легкая атлетика (семиборье)

Туринабол

3-е (2012)

Дарья ПИЩАЛЬНИКОВА

Легкая атлетика (диск)

Оксандролон

2-е (2012)

Евгения КОЛОДКО

Легкая атлетика (ядро)

Туринабол, ипаморелин

2-е (2012)

Светлана ЦАРУКАЕВА

Тяжелая атлетика

Туринабол

2-е (2012)

Ольга КАНИСЬКИНА

Легкая атлетика (20 км)

Биологический паспорт

2-е (2012)

Апти АУХАДОВ

Тяжелая атлетика

Туринабол, дростанолон

2-е (2012)

Наталья ЗАБОЛОТНАЯ

Тяжелая атлетика

Туринабол

2-е (2012)

Александр ИВАНОВ

Тяжелая атлетика

Туринабол, тамоксифен

2-е (2012)

Антонина КРИВОШАПКА

Легкая атлетика (4х400 м)

Туринабол

2-е (2012)
Мария САВИНОВА Легкая атлетика (800 м) Биопаспорт 1-е (2012)
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