Золото Савиновой и другие отобранные олимпийские медали России

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес вердикт по делу россиянки Марии Савиновой. Бегунья признана виновной в применении запрещенных веществ и методов в период с 26 июля 2010-го по 19 августа 2013 года, в том числе на основании данных ее биологического паспорта. Все ее результаты в этот период аннулированы, а медали и призовые должны быть возвращены – в том числе золото Олимпийских игр-2012 в Лондоне в беге на 800 м.
СПИСОК РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ, ЛИШЕННЫХ ОЛИМПИЙСКИХ МЕДАЛЕЙ ПЕКИНА-2008 И ЛОНДОНА-2012 ПОСЛЕ ПЕРЕПРОВЕРОК И ДРУГИХ РЕШЕНИЙ
|
Спортсмен
|
Вид спорта
|
Препарат
|
Место (год)
|
Юлия ЧЕРМОШАНСКАЯ
|
Легкая атлетика (4х100 м)
|
Станозолол, туринабол
|
1-е (2008)
|
Анастасия КАПАЧИНСКАЯ, Татьяна ФИРОВА
|
Легкая атлетика (4х400 м)
|
Станозолол, туринабол
|
2-е (2008)
|
Мария АБАКУМОВА
|
Легкая атлетика (копье)
|
Туринабол
|
2-е (2008)
|
Денис АЛЕКСЕЕВ
|
Легкая атлетика (4х400 м)
|
Туринабол
|
3-е (2008)
|
Екатерина ВОЛКОВА
|
Легкая атлетика (3000 м с/п)
|
Туринабол
|
3-е (2008)
|
Анна ЧИЧЕРОВА
|
Легкая атлетика (высота)
|
Туринабол
|
3-е (2008)
|
Татьяна ЛЕБЕДЕВА
|
|
|
|
|
Легкая атлетика (тройной прыжок) Легкая атлетика (длина)
|
Туринабол
|
2-е (2008) 2-е (2008)
|
Хаджимурат АККАЕВ
|
Тяжелая атлетика
|
Туринабол
|
3-е (2008)
|
Дмитрий ЛАПИКОВ
|
Тяжелая атлетика
|
Туринабол
|
3-е (2008)
|
Марина ШАИНОВА
|
Тяжелая атлетика
|
Туринабол, станозолол
|
2-е (2008)
|
Надежда ЕВСТЮХИНА
|
Тяжелая атлетика
|
Туринабол
|
3-е (2008)
|
Хасан БАРОЕВ
|
Греко-римская борьба
|
Туринабол
|
2-е (2008)
|
Татьяна ЛЫСЕНКО
|
Легкая атлетика (молот)
|
Туринабол
|
1-е (2012)
|
Юлия ЗАРИПОВА
|
Легкая атлетика (3000 м с/п)
|
Туринабол
|
1-е (2012)
|
Сергей КИРДЯПКИН
|
Легкая атлетика (50 км)
|
Биологический паспорт
|
1-е (2012)
|
Татьяна ЧЕРНОВА
|
Легкая атлетика (семиборье)
|
Туринабол
|
3-е (2012)
|
Дарья ПИЩАЛЬНИКОВА
|
Легкая атлетика (диск)
|
Оксандролон
|
2-е (2012)
|
Евгения КОЛОДКО
|
Легкая атлетика (ядро)
|
Туринабол, ипаморелин
|
2-е (2012)
|
Светлана ЦАРУКАЕВА
|
Тяжелая атлетика
|
Туринабол
|
2-е (2012)
|
Ольга КАНИСЬКИНА
|
Легкая атлетика (20 км)
|
Биологический паспорт
|
2-е (2012)
|
Апти АУХАДОВ
|
Тяжелая атлетика
|
Туринабол, дростанолон
|
2-е (2012)
|
Наталья ЗАБОЛОТНАЯ
|
Тяжелая атлетика
|
Туринабол
|
2-е (2012)
|
Александр ИВАНОВ
|
Тяжелая атлетика
|
Туринабол, тамоксифен
|
2-е (2012)
|
Антонина КРИВОШАПКА
|
Легкая атлетика (4х400 м)
|
Туринабол
|
2-е (2012)
|Мария САВИНОВА
|Легкая атлетика (800 м)
|Биопаспорт
|1-е (2012)