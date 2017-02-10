Золото Савиновой и другие отобранные олимпийские медали России

11 августа 2012 года. Лондон. Мария САВИНОВА и Кастер СЕМЕНЯ после финала на 800 м. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес вердикт по делу россиянки Марии Савиновой. Бегунья признана виновной в применении запрещенных веществ и методов в период с 26 июля 2010-го по 19 августа 2013 года, в том числе на основании данных ее биологического паспорта. Все ее результаты в этот период аннулированы, а медали и призовые должны быть возвращены – в том числе золото Олимпийских игр-2012 в Лондоне в беге на 800 м.

СПИСОК РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ, ЛИШЕННЫХ ОЛИМПИЙСКИХ МЕДАЛЕЙ ПЕКИНА-2008 И ЛОНДОНА-2012 ПОСЛЕ ПЕРЕПРОВЕРОК И ДРУГИХ РЕШЕНИЙ