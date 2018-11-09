Юрий Ганус: "От восстановления РУСАДА зависит судьба целых поколений российских спортсменов"

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус на пресс-конференции рассказал о последствиях восстановления организации в ВАДА и возможных последствиях невыполнения оставшихся требований.

– Международное сообщество было удивлено решением ВАДА, – заявил Ганус. – Основные претензии – РУСАДА получила статус соответствия без обеспечения требований ВАДА. Позиция ВАДА не смягчилась, организация также принципиально и бескомпромиссно стоит на своих требованиях. Глава ВАДА Крэйг Риди сказал мне, что если любой из пунктов не будет выполнен, последствия будут разрушительными. Россия лишится права участвовать в работе любых антидопинговых органов. Нашим спортсменам могут запретить участие в международных соревнованиях, и на территории России не будут проводиться соревнования. Мы на долгие годы лишимся доверия кого угодно. От окончательного восстановления зависит судьба целых поколений российских спортсменов.

В сентябре исполком ВАДА проголосовал за восстановление статуса РУСАДА. Для окончания процесса осталось выполнить два критерия – признание выводов доклада комиссии Шмида о вовлеченности должностных лиц в антидопинговые нарушения в России, а также предоставить доступ к данным московской лаборатории. (Евгений Белоусов)