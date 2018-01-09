08:26 | ДОПИНГ

Японского гребца дисквалифицировали на 8 лет за то, что он подсыпал соперникам допинг

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Японский гребец-каноист Ясухиро Судзуки был дисквалифицирован на восемь лет от всех соревнований, сообщает Японское антидопинговое агентство. Спортсмен на протяжении долгого времени подсыпал соперникам запрещенные вещества.

Отмечается, что Судзуки уже и раньше был замечен в неспортивном поведении, несколько раз он крал у своих соперников спортивный инвентарь. А в сентябре 2017 года он подсыпал своему сопернику, кандидату в сборную Японии Сэйдзи Комацу анаболический стероид метандиенон, относящийся к запрещенным препаратам.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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miker65

А Кравцова тогда почему не дисквалифицировали? Он уговаривал честного Гришу подсыпать допинг в мочу Витки Семеренко?

12:45

mstia13

Тема не раскрыта! Нужно еще его интервью, где он говорит, что делал все по указанию Великого Пу)

09:23

Arkadiy1976

Так может походу это он, а не Мутко. Виноват во всём.

08:35