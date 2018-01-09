Японского гребца дисквалифицировали на 8 лет за то, что он подсыпал соперникам допинг

Японский гребец-каноист Ясухиро Судзуки был дисквалифицирован на восемь лет от всех соревнований, сообщает Японское антидопинговое агентство. Спортсмен на протяжении долгого времени подсыпал соперникам запрещенные вещества.
Отмечается, что Судзуки уже и раньше был замечен в неспортивном поведении, несколько раз он крал у своих соперников спортивный инвентарь. А в сентябре 2017 года он подсыпал своему сопернику, кандидату в сборную Японии Сэйдзи Комацу анаболический стероид метандиенон, относящийся к запрещенным препаратам.
Материалы других СМИ
miker65
А Кравцова тогда почему не дисквалифицировали? Он уговаривал честного Гришу подсыпать допинг в мочу Витки Семеренко?
12:45
mstia13
Тема не раскрыта! Нужно еще его интервью, где он говорит, что делал все по указанию Великого Пу)
09:23
Arkadiy1976
Так может походу это он, а не Мутко. Виноват во всём.
08:35