Восстановят ли РУСАДА? Отвечает глава организации

Глава РУСАДА Юрий Ганус оценил перспективы восстановления организации в правах.

- 17 мая будет годовое собрание учредителей ВАДА, это очень важное заседание, - сказал Ганус. - Там будет поставлен среди прочих вопрос о соответствии РУСАДА кодексу организации. Я всегда надеюсь на лучшее. Я вижу, что есть определенное движение в правильном направлении. Главное - что мы стараемся выполнять все, что от нас требуется. А как решит ВАДА, я точно сказать не могу.

На прошлом совете учредителей ВАДА, который прошел в ноябре с Сеуле, ВАДА не стало восстанавливать РУСАДА в правах. (МИХАИЛ ПОТАПОВ)