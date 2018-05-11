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Восстановят ли РУСАДА? Отвечает глава организации

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Глава РУСАДА Юрий Ганус оценил перспективы восстановления организации в правах. 

- 17 мая будет годовое собрание учредителей ВАДА, это очень важное заседание, - сказал Ганус. - Там будет поставлен среди прочих вопрос о соответствии РУСАДА кодексу организации. Я всегда надеюсь на лучшее. Я вижу, что есть определенное движение в правильном направлении. Главное - что мы стараемся выполнять все, что от нас требуется. А как решит ВАДА, я точно сказать не могу. 

На прошлом совете учредителей ВАДА, который прошел в ноябре с Сеуле, ВАДА не стало восстанавливать РУСАДА в правах. (МИХАИЛ ПОТАПОВ)

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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ShuishiVatanabe

глупости , есть два пункта , признание доклада макларена и допуск к московской базе, пока эти пункты не будут выполнены никто никого не восстановит, тут даже ребенок может ответить про результат , естественно никто никого не восстановит, наши доклад не признают , русада никогда не восстановят точка

17:52

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