Владимир Лукин – о письме Риди: "Я не комментирую деловую переписку"

Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин не подтвердил, но и не опроверг, что руководителей российского спорта отправляли письмо, адресованное главе Всемирного антидопингового агентства Крейгу Риди. В тексте, который есть в распоряжении L'Equipe, признаются ошибки России в области допинга.

– У нас идет постоянный обмен информацией. Документы, которые являются частью этого обмена, – это конфиденциальная информация. Что говорится в материал L'Equipe, я не знаю. Не могу сказать, правильная ли там информация. И комментировать эти заметки я не буду до тех пор, пока не буду знать, что это за тексты.

– Направлялось ли какое-то письмо, в котором стояла ваша подпись, а также Жуков и Колобкова, накануне заседания совета учредителей ВАДА?

– Я не знаю, о каком из писем идет речь. Я не комментирую деловую переписку. (Андрей СИЗЯКИН)

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