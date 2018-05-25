СМИ: Россия в письме ВАДА признала выводы комиссии Макларена

ВАДА получило письмо, подписанное министром спорта РФ Павлом Колобковым, президентом ОКР Александром Жуковым и главой ПКР Владимиром Лукиным. Как утверждает L’Equipe, в письме представители России признают выводы из доклада Ричарда Макларена о допинговой системе в РФ.

– Серьезный кризис, который повлиял на российский спорт, был вызван неприемлемыми манипуляциями с антидопинговой системой, что выявили расследования комиссий ВАДА и МОК, – приводит издание отрывок письма. – От имени организаций, которые мы представляем, хотим выразить сожаление по поводу этих манипуляций, производимых в России. Мы хотим заверить, что все заинтересованные организации предприняли необходимые шаги для соблюдения антидопинговых правил. Хотим подчеркнуть, что этот кризис стал для нас уроком. Сейчас ведутся значительные реформы в этой сфере. Уверены, что эти меры сделают борьбу с допингом в России более эффективной.

Отмечается, что это письмо должно быть представлено специальной комиссии ВАДА на заседании 14 июня. Глава ВАДА Крейг Риди подчеркнул, что письмо способно помочь сдвинуть процесс восстановления РУСАДА. Также признание выводов комиссии Макларена является критерием восстановления ВФЛА в ИААФ.