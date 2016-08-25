Виталий Мутко: "Мы будем бороться. ВАДА не должно доминировать в спорте"

Министр спорта России Виталий Мутко отметил, что нужно продолжать борьбу со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). По словам руководителя, несмотря на реальные проблемы в спортивных федерациях, методы ВАДА не бесспорны.

– В легкой и тяжелой атлетике у нас есть проблемы. Правда, не только у нас, – отметил Мутко. – Но отвечать нужно за себя. В легкой перед нами стоит задача по восстановлению членства федерации, чтобы уже в следующем сезоне мы выступали на международной арене. В тяжелой нужно серьезно разбираться. Будет ли другое руководство в федерации?

Знаете, вот сейчас идут перепроверки проб за 2008 год. И все не бесспорно. И методы, и вопросы по ряду препаратов. Допинговая тема лежит сегодня не только в юридической плоскости. Известный доклад стал своего рода священной коровой, а нам не дали выступить с контраргументами. Тренд понятен... Не исключаю, что и вот эту команду, которую мы сейчас чествуем, тоже могут попытаться дискредитировать. Но мы будем бороться. ВАДА не должно доминировать в спорте, и многие международные федерации с этим согласны. (Филипп ПАПЕНКОВ)