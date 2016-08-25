Виталий Мутко: "Мы будем бороться. ВАДА не должно доминировать в спорте"

Министр спорта России Виталий Мутко отметил, что нужно продолжать борьбу со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). По словам руководителя, несмотря на реальные проблемы в спортивных федерациях, методы ВАДА не бесспорны.
– В легкой и тяжелой атлетике у нас есть проблемы. Правда, не только у нас, – отметил Мутко. – Но отвечать нужно за себя. В легкой перед нами стоит задача по восстановлению членства федерации, чтобы уже в следующем сезоне мы выступали на международной арене. В тяжелой нужно серьезно разбираться. Будет ли другое руководство в федерации?
Знаете, вот сейчас идут перепроверки проб за 2008 год. И все не бесспорно. И методы, и вопросы по ряду препаратов. Допинговая тема лежит сегодня не только в юридической плоскости. Известный доклад стал своего рода священной коровой, а нам не дали выступить с контраргументами. Тренд понятен... Не исключаю, что и вот эту команду, которую мы сейчас чествуем, тоже могут попытаться дискредитировать. Но мы будем бороться. ВАДА не должно доминировать в спорте, и многие международные федерации с этим согласны. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Многочлен
"Но мы будем бороться" — Виталий Допингович, да пора бы уж начинать) Паралимпийцев вот отстояли недавно, теперь дело за всем остальным! Вместо своего копротивления из словесных пшиков и внутренней пропаганды, просто надо было признаться (понятно откуда голова растёт, но хотя б сделать вид, что ымператор не зналь, или что-то в этом роде) в российской допинговой программе и показательно парочку голов отсечь. Но Пу100мелькин же не может пойти на такие шаги, он никогда ни в одном преступлении своём и своей шоблы не признаётся, да "своих" смотрящих не сдаст, даже если те с поличным ловятся. "Не исключаю, что и вот эту команду, которую мы сейчас чествуем, тоже могут попытаться дискредитировать" — да-да, и вы её снова отстоите, как всегда всех отстаивали хD
08:47
staerswimmer23
это все равно, что написать, что дорожная полиция Лондона исполняет свои обязанности - ловит нарушителей дорожного движения, а то, что ловит единицы, а нарушают тысячи об этом можно умолчать, так мобильный лжец? к тому же ВАДА совершенно не контролирует свои же филиалы.
07:46
staerswimmer23
хватит уже своих лживых речей на этом сайте постить, мистер мобильный лицемер
05:54
mobile_actor
ВАДА выполняет свои обязанности - ловит допингистов. За что жее его атаковать? ВАДА, наоборот, получит больше возможностей и средств для усовершенствования своей системы контроля за допингом.
00:22
staerswimmer23
опять нам мобильный лжец пытается подменить понятия, как же ты ничтожен, жалко даже тебя становиться!
21:10 25 августа
Nika11
То что ВАДА сотворила по отношению к России,в борьбе с ней надо не защищаться,а атаковать и добиваться ее роспуску или ареста его отдельных членов,по методу США в ФИФА
15:21 25 августа
mobile_actor
ВАДА действует в полном соотвествии в Всемирным Антидопинговым Кодексом, который Россия подписала.
15:02 25 августа
spetrov
Будем? Вы еще только собираетесь?
13:34 25 августа