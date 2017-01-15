Виталий Мутко: "Доклад Макларена содержит много ошибок и неточностей"

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко отметил, что доклад независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена содержит много фактических ошибок и неточностей. По его словам, цель представленных материалов – бросить тень на весь российский спорт.

– В докладе действительно много ошибок, очень много неточностей, он опирается только на показания одного обвинителя, - приводит ТАСС слова мутко. - Его цель – бросить тень на весь российский спорт. Почему обвиняется только Россия? У нас нет новых спортсменов: Сережа Устюгов выступал на Олимпиаде в Сочи, Александр Легков до Сочи был лидером на протяжении пяти лет, выигрывал "Тур де Ски", входил в пятерку лучших спортсменов мира".

Мы не утверждаем, что Московская антидопинговая лаборатория или Российское антидопинговое агентство работали хорошо. Но нужно, чтобы все были объективны, а не так, как получилось с легкой атлетикой, когда мы выполняли все требования, и никто не мог объяснить, чего еще от нас хотят.



