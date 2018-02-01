Вице-президент ВАДА: "Ситуация с допингом в спорте хаотична"

Вице-президент ВАДА Линда Хеллеланд отметила, что чистые спортсмены во всем мире не могут чувствовать себя защищенными. По ее словам, уверенность в антидопинговой системе потеряна.

- После того, как отчет Макларена был опубликован, я следил за различными решениями и их последствиями с глубокой озабоченностью, - приводит Insiade The Games слова Хеллеланд. - Ситуация, в которой мы сейчас находимся, хаотична. Чистые спортсмены и любители спорта во всем мире потеряли уверенность в системе.

Пора встать и ясно заявить, что это должно прекратиться. Эта ситуация мне неприятна. Различные организации рискуют потерять всякое доверие. И без доверия власти во всех странах будут задавать вопросы о том, как тратится финансирование. Властям необходимо верить в антидопинговую систему. Полностью прозрачную систему.

Будучи вице-президентом ВАДА, я инициирую независимый обзор процессов в антидопинговом сообществе. Эти выводы должны быть основой того, как мы будем гарантировать защиту прав чистых спортсменов. Защита их прав - моя основная задача. Пришло время действовать. Одни только слова не очистят спорт.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в четверг удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) на аннулирование результатов Олимпиады в Сочи-2014 и пожизненное отстранение от Игр. Россияне вернули себе завоеванные медали и право претендовать на участие в Олимпиаде, если МОК пригласит их в Пхенчхан. Еще 11 апелляций удовлетворено частично. Спортсмены не прощены, награды домашней Олимпиады им не вернут и на Игры они могут приехать только через четыре года.