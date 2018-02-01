Вице-президент ВАДА: "Ситуация с допингом в спорте хаотична"

Вице-президент ВАДА Линда Хеллеланд отметила, что чистые спортсмены во всем мире не могут чувствовать себя защищенными. По ее словам, уверенность в антидопинговой системе потеряна.
- После того, как отчет Макларена был опубликован, я следил за различными решениями и их последствиями с глубокой озабоченностью, - приводит Insiade The Games слова Хеллеланд. - Ситуация, в которой мы сейчас находимся, хаотична. Чистые спортсмены и любители спорта во всем мире потеряли уверенность в системе.
Пора встать и ясно заявить, что это должно прекратиться. Эта ситуация мне неприятна. Различные организации рискуют потерять всякое доверие. И без доверия власти во всех странах будут задавать вопросы о том, как тратится финансирование. Властям необходимо верить в антидопинговую систему. Полностью прозрачную систему.
Будучи вице-президентом ВАДА, я инициирую независимый обзор процессов в антидопинговом сообществе. Эти выводы должны быть основой того, как мы будем гарантировать защиту прав чистых спортсменов. Защита их прав - моя основная задача. Пришло время действовать. Одни только слова не очистят спорт.
Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в четверг удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) на аннулирование результатов Олимпиады в Сочи-2014 и пожизненное отстранение от Игр. Россияне вернули себе завоеванные медали и право претендовать на участие в Олимпиаде, если МОК пригласит их в Пхенчхан. Еще 11 апелляций удовлетворено частично. Спортсмены не прощены, награды домашней Олимпиады им не вернут и на Игры они могут приехать только через четыре года.
MrFandorin
Господи, Линда, вы с пробирками своими разберитесь, которые вскрываются, оказывается, без особых проблем. Вот уж кто себя дискредитировал, так это ВАДА и по полной программе. Обеспокоены они....мда...
09:47
BlackKnight
А мне казалось, что Линда Хеллеланд должна в первую очередь беспокоится по поводу краха всей системы тестирования спортсменов из-за ненадежных пробирок, которые можно вскрывать не оставляя следов! Именно это пржде всего должно беспокоить чистых спортсменов, ВАДА и МОК.
09:10
Zico-wc
Линда Хеллеланд , уровень вашего лицемерия выше любых олимпийских рекордов. Каким образом вы можете "гарантировать защиту прав чистых спортсменов", если вы, по сути, легализовали допинг под видом выдачи терапевтических исключений для "своих", исключенных из всяких правил, спортсменов?
01:40
Haiaxi
Я так и не понял, про что она говорила. Про пробирки что ли?
00:59
echo2011
Если бы в создании допинга и борьбе с ним не вращались бы огромные деньги,то с допингом давно перестали бы бороться и полностью легализовали его приём. Так что про пресловутую борьбу за чистоту спорта-не надо бла-бла. Я уж не говорю о том,что борьба с допингом давно превратилась в средство политического давления.
23:19 1 февраля