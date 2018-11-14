ВАДА закроет тестирование в России, если не получит доступ в московскую лабораторию

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) исключит возможность прохождения спортсменами допинг-контроля на территории России в случае, если в обозначенный ВАДА срок не будет обеспечен доступ к данным московской антидопинговой лаборатории.

"ВАДА обеспокоено отсутствием реальных шагов со стороны России в обеспечении доступа к данным московской лаборатории, - приводит ТАСС сообщение ВАДА. - В случае невыполнения в срок первого критичного условия на территории России не будет проходить допинг-тестирование. РУСАДА лишится этого права после того, как потеряет соответствие. Не смогут производить забор проб в России и иностранные компании".

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства 20 сентября принял решение признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим кодексу ВАДА. Всемирное антидопинговое агентство в своем официальном решении обозначило два критичных условия, которые должны быть реализованы российской стороной к определенным датам: до конца года ВАДА намерено получить доступ к основным аналитическим данным московской лаборатории с обеспечением доступа в кратчайшие сроки к оборудованию московской лаборатории, которое генерировало эти данные, а до 30 июня 2019 года должны быть перепроверены все подозрительные допинг-пробы. В случае невыполнения этих условий Российское антидопинговое агентство будет немедленно лишено статуса соответствия, а спортсмены России - могут быть лишены права выступать на международных стартах.