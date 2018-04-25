ВАДА поддержало намерение МОК оспорить решение CAS по делам россиян

ВАДА выступило в поддержку намерения МОК обжаловать решение CAS, который перед Олимпиадой-2018 оправдал 28 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление антидопингового агенства.

В понедельник, 23 апреля, суд опубликовал мотивировочные части решений по делам Александра Легкова и Александра Зубкова. Первый из них был оправдан по делу об аннулировании результатов на Играх-2014 в Сочи среди 28 атлетов, которые обвинялись в нарушении антидопинговых правил. Второму CAS отказал в апелляции, как и еще 11 спортсменам.

"Решения CAS в настоящее время детально рассматриваются ВАДА, так как они, по понятным причинам, могли вызвать некоторое разочарование среди спортсменов, – говорится в заявлении ВАДА. – Агентство поддерживает решение МОК взвешенно проанализировать все 28 решений и рассмотреть все варианты дальнейших действий, включая обращение в Федеральный суд Швейцарии".

В документе отмечается, что признание вины 11 россиян со стороны CAS говорит о правильности выводов комиссии МОК под руководством Самуэля Шмидта. Также ВАДА утверждает, что решение суда подтверждает результаты доклада независимого эксперта агентства Ричарда Макларена о существовании в России системы применения допинга и участии в ней сотрудников Министерства спорта РФ.