ВАДА планирует увеличить бюджет на 2018 год на 8 процентов

Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли рассчитывает, что финансирование организации в следующие годы возрастет. В 2017 году бюджет ВАДА составил 29,7 миллиона долларов. В отчете на заседании исполкома были оглашены основные статьи расхода, среди которых поддержание системы осведомителей, ADAMS, аккредитация лабораторий, научные исследования, развитие в области образования и социальной сфере и другие.

Также был принят проект бюджета на период с 2018 по 2021 год. Предлагается увеличить бюджет в 2018 году на 8 процентов, а в последующие – на 15 (в 2019 и 2020) и 5 (в 2021).

– В течение 17 лет ВАДА было во главе борьбы с допингом в постоянно меняющейся сложной среде, – цитирует официальный сайт организации Ниггли. – Мы гордимся тем, что было достигнуто за счет ограниченных ресурсов. Но считаем, что можем сделать большее для укрепления эффективности и доверия к антидопинговой системе. Дополнительное финансирование хотим получить благодаря традиционным спонсорам и частным источникам.