ВАДА оставляет право опротестовать решения по спортсменам из доклада Макларена

ВАДА оставляет за собой право опротестовать в Спортивном арбитражном суде в Лозанне решения международных федераций по российским спортсменам из доклада Ричарда Макларена. Об этом заявил гендиректор агентства Оливье Ниггли во время сессии конференции ЮНЕСКО о борьбе с допингом. В сентябре стало известно, что ВАДА прекратило расследование в отношении 95 фигурантов доклада Макларена из 96.

- Макларен не ставил целью разобраться в конкретном случае того или иного спортсмена, его главной задачей было выяснить, существовала ли система, - цитирует ТАСС Ниггли. - Макларен выявил ряд фамилий, которые всплывали в ходе расследования, и в целях открытости все это было опубликовано на специальном сайте. Каждая международная спортивная федерация несет ответственность за то, чтобы обеспечить наличие данных по конкретному человеку.

Это не значит, что по всем будет достаточно доказательств, но мы с самого начала об этом говорили. ВАДА контролирует все, что происходит, с тем, чтобы решения международных федераций нас удовлетворяли. Если такого не произойдет, то мы оставляем за собой право обратиться в Спортивный арбитражный суд.