ВАДА обсудит процесс восстановления РУСАДА на заседании 20 ноября

Исполняющая обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович сообщила, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обсудит вопрос восстановления деятельности РУСАДА на заседании совета учредителей 20 ноября. Она отметила, что на заседании будет присутствовать глава независимой общественной антидопинговой комиссии, почетный член МОК Виталий Смирнов.

– Иностранные эксперты не будут присутствовать на заседании, – цитирует ТАСС Анцелиович. – Но там будет Виталий Георгиевич Смирнов, поэтому я думаю, там обязательно будет обсуждаться вопрос России.