ВАДА начало формировать экспертную комиссию для работы в Московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приступило к формированию экспертной комиссии, которая должна получить все полномочия для работы в закрытой Московской антидопинговой лаборатории.

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства 20 сентября принял решение признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим кодексу ВАДА. Всемирное антидопинговое агентство в своем официальном решении обозначило два критичных условия, которые должны быть реализованы российской стороной к определенным датам: до конца года ВАДА намерено получить данные из Московской лаборатории, а до 30 июня 2019 года должны быть перепроверены все подозрительные допинг-пробы. В случае невыполнения этих условий Российское антидопинговое агентство может быть вновь лишено статуса соответствия.

- В последние дни переговоры с российской стороной по поводу лаборатории стали весьма активными, уже обсуждаются вопросы логистики, - цитирует ТАСС источник в ВАДА. - Также начата работа по формированию экспертной комиссии, которая получит возможность работать в Московской антидопинговой лаборатории. В комиссию войдут эксперты, выбранные ВАДА, и представители России. Но о том, кто конкретно войдет в нее, говорить пока рано.

Вопросы доступа в Московскую лабораторию, получения данных с последующей перепроверкой подозрительных допинг-проб будут обсуждаться на ноябрьском заседании исполкома ВАДА в Баку.