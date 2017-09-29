Уличная атлетика при поддержке Datsun
22:32 | ДОПИНГ

ВАДА исключит алкоголь из списка запрещенных веществ

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На официальном сайте Всемирного антидопингового агентства появился список запрещенных в спорте препаратов и методов на 2018 год. ВАДА исключило из него алкоголь, который ранее был запрещен для использования в соревновательный период в четырех видах спорта: автоспорт, аэронавтика, водно-моторный спорт и стрельба из лука.

При этом в списке запрещенных веществ остался мельдоний, который вошел в этот список с 1 января 2016 года. С того времени допинг-пробы почти 300 россиян дали положительный результат на это вещество.
 

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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БАКЛАН ЗИНИТОВСКИЙ

ЭЙ, мамай с кокой, СЛЫШАЛИ???? Теперь можно снова валить в М - К, "шампунь" употреблять...

22:47

LTZ

Хорошо, что в футболе он был разрешен. Это неоднократно помогало нашей сборной.

22:35