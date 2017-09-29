ВАДА исключит алкоголь из списка запрещенных веществ

На официальном сайте Всемирного антидопингового агентства появился список запрещенных в спорте препаратов и методов на 2018 год. ВАДА исключило из него алкоголь, который ранее был запрещен для использования в соревновательный период в четырех видах спорта: автоспорт, аэронавтика, водно-моторный спорт и стрельба из лука.

При этом в списке запрещенных веществ остался мельдоний, который вошел в этот список с 1 января 2016 года. С того времени допинг-пробы почти 300 россиян дали положительный результат на это вещество.

