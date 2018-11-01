ВАДА: "Антидопинговый саммит в Вашингтоне получился односторонним"

Руководство Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) не было приглашено на антидопинговый саммит, который состоялся в Вашингтоне, в результате чего на нем выступали только критики решения о восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Как сообщили в ВАДА, если бы на встречу в Вашингтоне были приглашены представители Всемирного антидопингового агентства, они смогли бы объяснить, почему произошло восстановление РУСАДА.

- Мы приветствуем дебаты и поощряем право людей обсуждать и добиваться реформ, - приводит РИА Новости сообщение ВАДА. - Но, к сожалению, в Вашингтоне была услышана только одна часть истории. ВАДА не было приглашено на встречу.

Единственными, кто были приглашены на саммит, были те, кто сейчас ставит под сомнение решение руководства ВАДА. Если бы пригласили президента ВАДА сэра Крэйга Риди, других членов организации или спортсменов, они смогли бы объяснить, почему произошло восстановление РУСАДА.