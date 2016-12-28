13:45 | ДОПИНГ

В РУСАДА готовят заявление в связи со статьей NYT о допинге в РФ

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В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) готовят заявление на статью, вышедшею в The New York Times, где утверждается, что российские чиновники признали существование в стране допинговой программы. В доказательство данной теории СМИ приводятся слова исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович.

 
Александр ЛЕГКОВ.Сговор Родченкова и правда Легкова

Напомним, что в мае 2016 года The New York Times опубликовало интервью экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который обвинил ряд российских спортсменов в употреблении запрещенных веществ. В частности, он рассказал о разработанном им допинговом коктейле на основе алкоголя, который принимали спортсмены, а также о манипуляциях с допинг-пробами во время зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи.

Эти данные побудили Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) инициировать расследование, по итогам которого независимый эксперт Ричард Макларен представил две части доклада. В них он обвинил Россию в создании системы поддержки допинга и махинациях с ним во время крупных турниров в период с 2011 по 2015 год, в том числе в Сочи-2014.

Опрос

Верите ли вы профессору Макларену, обвинившему Россию в беспрецедентных допинговых махинациях?
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http://izvestia.ru/news/655026

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КОММЕНТАРИИ (6)
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FAD_100

AIM Не удивлюсь, если Анцелиович осядет где-нибудь поближе к остальным борцам со всемирным допинговым злом. Они так ловко решают свои шкурные вопросы. \\\\\\\\\\\\ Ну теперь она национал-предатель.

14:39

AIM

Не удивлюсь, если Анцелиович осядет где-нибудь поближе к остальным борцам со всемирным допинговым злом. Они так ловко решают свои шкурные вопросы.

14:33

shpasic

“It was an institutional conspiracy,” Anna Antseliovich, the acting director general of Russia’s national antidoping agency, said of years’ worth of cheating schemes, while emphasizing that the government’s top officials were not involved.

14:14

FAD_100

Вангую ... скажут, что ее не так поняли или что вырвали из контекста и т.п.

14:00

Буква Ё

Не удивлюсь, если с Анцелиович случится "внезапный" сердечный приступ или еще какой "несчастный случай"... У нас только так проблемы решать умеют...

13:54

dv2205

о чем ? отвечать на провокации уж точно не надо либо в суд

13:52

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