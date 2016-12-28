В РУСАДА готовят заявление в связи со статьей NYT о допинге в РФ

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) готовят заявление на статью, вышедшею в The New York Times, где утверждается, что российские чиновники признали существование в стране допинговой программы. В доказательство данной теории СМИ приводятся слова исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович.

Напомним, что в мае 2016 года The New York Times опубликовало интервью экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который обвинил ряд российских спортсменов в употреблении запрещенных веществ. В частности, он рассказал о разработанном им допинговом коктейле на основе алкоголя, который принимали спортсмены, а также о манипуляциях с допинг-пробами во время зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи.

Эти данные побудили Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) инициировать расследование, по итогам которого независимый эксперт Ричард Макларен представил две части доклада. В них он обвинил Россию в создании системы поддержки допинга и махинациях с ним во время крупных турниров в период с 2011 по 2015 год, в том числе в Сочи-2014.