В Госдуме объяснили, почему сотрудников ВАДА не допускают к допинг-пробам Сочи-2014

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев объяснил, почему российская сторона не намерена допускать к пробиркам с допинг-пробами спортсменов, участвовавших в Олимпиаде в Сочи-2014, сотрудников Всемирного антидопингового агентства. По словам парламентария, Россия справедливо не доверяет сотрудникам ВАДА.

– Процесс восстановления РУСАДА идет. От нас требуют признать тезисы доклада Ричарда Макларена, то есть государственную систему допинга, которой не существовало, – отметил Дегтярев. – Что же касается допинг-проб, то мы пока не можем их ни передать, ни допустить к ним (представителей ВАДА – "СЭ"). Они – вещественные доказательства по уголовному делу, которое в производстве СК РФ. Мы, кстати, уже отдавали часть проб. У нас ВАДА принимала пробирки целыми, однако потом они оказались с царапинами. Где появились эти царапины, и кто испортил пробы наших атлетов, мы догадываемся. Производитель пробирок сначала заявил, что их вообще невозможно вскрыть, а затем изменил свою позицию. Можно сказать, что есть кризис доверия, но он связан не с позицией России, а с позицией ВАДА. Все должны понять: доверие – это дорога с двухсторонним движением. (Андрей СИЗЯКИН)