Светлана Журова: "Боюсь, допинговая война против России еще не окончена"

Олимпийская чемпионка Светлана Журова подчеркнула, что национальные антидопинговые комитеты могут высказывать свое мнение, но не имеют права принимать решения по отстранению спортсменов. Во вторник представители 19 НАДО провели совещание в Дублине, на котором рассмотрели вторую часть доклада независимого эксперта Ричарда Макларена. По его итогам они призвали отстранить российских спортсменов от любых международных соревнований и отобрать у России право проводить турниры.

- Национальные антидопинговые комитеты не имеют права принимать решения об отстранении спортсменов, - приводит RT слова Журовой. - Да, они могут высказывать свое мнение, но не более того. Вообще странно, что они ведут себя подобным образом. Складывается, впечатление, будто люди сами утаили какие-то "грешки". Возможно, им просто хочется взять те медали, которые могли бы достаться россиянам.

И другие страны раньше имели проблемы с допингом. У тех же финнов отстраняли чуть ли не всех лыжников, но при этом не трогали представителей других видов спорта. У нас же почему-то все началось с легкой атлетики, к которой потом приплели вообще всю страну. Причем за последние полтора года ни один отечественный спортсмен не подвергался проверке в России. Так что люди показывали абсолютно "чистые" результаты. Даже Макларен об этом сказал. Он говорил, что есть вопросы к Сочи, но не к текущему времени. Боюсь, эта война еще не закончена. Допустим, США сейчас вводит новые санкции против России. Возможно, это звенья одной цепи.