Станислав Поздняков: "В докладе Макларена есть выводы, с которыми согласиться невозможно"

Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков​ в интервью "СЭ" рассказал о своем решении баллотироваться на пост президента Олимпийского комитета России и отметил, что доклад Ричарда Макларена о допинге в российском спорте состоит из противоречивых вещей.

29 мая Олимпийскому собранию России предстоит избрать нового главу ОКР вместо Александра Жукова, который решил сосредоточиться на политической деятельности.

– Два основных момента, которые служат препятствием по возвращению статуса ВФЛА: признание доклада Макларена и доступ к Московской антидопинговой лаборатории. Уже даже руководитель РУСАДА Юрий Ганус призвал открыть ее для ВАДА. Ваша позиция?

– Россия – это правовое государство. Следственный комитет до окончания своего расследования и решения суда не может предоставить свои улики третьим лицам. Мы разговаривали об этом с ВАДА, объясняли, что они могут взаимодействовать с СКР напрямую, возможно, с ними поделились бы какой-то информацией. Но мы вмешиваться в следственные процессы никак не можем. Закон должен быть превыше всего.

Что касается реакции на доклад Макларена. Сам по себе он состоит из противоречивых вещей. Ярким тому подтверждением стало решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об оправдании 28 наших спортсменов за недостаточностью улик. Понимая, что некий политический подтекст в этом докладе присутствовал, некоторые из наших зарубежных партнеров пытались извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Сегодня же очевидно назрела необходимость пойти на какие-то компромиссы. При этом нужно четко понимать, что там есть выводы, с которыми согласиться просто невозможно.

– С государственной системой?

– В том числе. С этим нельзя согласиться, потому что этого просто не было. Но в каких-то моментах мы ошибались, и это стоит признать. (Владимир ИВАНОВ)