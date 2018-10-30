Станислав Поздняков: "Изменение антидопинговой культуры в России не остается незамеченным"

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в интервью "РИА Новости" заявил, что изменения в антидопинговой культуре не остаются незамеченными.

Перед зимними Олимпийскими играми в южнокорейском Пхенчхане членство ОКР в Международной олимпийском комитете было приостановлено. Российские спортсмены выступали на Играх-2018 в нейтральном статусе и под олимпийским флагом. По окончании соревнований статус ОКР был восстановлен.

- Мы приняли самое активное участие в реформировании нашего антидопингового агентства. Мы меняем антидопинговую культуру. Это не остается незамеченным, – отметил Поздняков.

20 сентября исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) восстановил РУСАДА в полноправном статусе, которого организация была лишена в ноябре 2015 года по итогам работы комиссии ВАДА под руководством Ричарда Паунда, расследовавшей систематическое употребление допинга в российском спорте.