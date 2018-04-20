РУСАДА с 12 апреля занимается самостоятельным отбором допинг-проб крови

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщила, что агентство сделало шаг к восстановлению своей функциональности. С 12 апреля оно вновь стало самостоятельно заниматься отбором допинг-проб крови.

- В отличие от мочи, отбором которой могут заниматься люди без специального медицинского образования, с кровью у нас получилась длительная пауза, - цитирует ТАСС Пахноцкую. - Мы не сразу сумели найти подрядчика, который мог бы закрыть это направление. Но теперь у РУСАДА есть договор с одной из медицинских клиник, и с прошлой недели мы можем заниматься и отбором крови.

Сделан еще один шаг в восстановлении функциональности нашей организации. Если тестирование проводится для паспорта крови, то такие пробы отправляются для исследования в Московскую антидопинговую лабораторию. Если, допустим, нужно проверить пробу на наличие в ней запрещенных веществ, то тогда она отправляется в одну из зарубежных лабораторий.

Напомним, в ноябре 2015 года ВАДА признало РУСАДА не соответствующим своему кодексу. Затем стороны согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации. На данный момент большая их часть выполнена.