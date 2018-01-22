Российские спортсмены надеются на справедливое рассмотрение их дел в CAS

Российские спортсмены, которые были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах и результаты которых на зимних Играх в Сочи были аннулированы, рассчитывают на справедливое рассмотрение их апелляций в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом говорится в заявлении адвокатов спортсменов, которые представляют в суде интересы атлетов.

Слушания по делам 39 российских спортсменов, среди которых победители и призеры Олимпиады в Сочи, начнутся в понедельник в Женеве и будут продолжаться до 27 января. В своем заявлении адвокаты обращают внимание на решения антидопинговых панелей международных федераций по бобслею, скелетону и санному спорту, которые не согласились с санкциями Международного олимпийского комитета (МОК) и не стали отстранять россиян от участия в своих соревнованиях.

"Спортсмены надеются, что арбитры CAS гарантируют им справедливые слушания и будут следовать выводам независимых антидопинговых панелей, которые были упомянуты выше", – говорится в заявлении адвокатов, текст которого приводит ТАСС.

В середине декабря стало известно, что комиссия Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), изучив мотивировочную часть решения МОК по спортсменам, приняла решение не наказывать победителей Игр Александра Зубкова и Александра Третьякова и других спортсменов из-за недостаточного количества доказательств вины россиян и невозможности опросить информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова. Аналогичное решение в отношении Альберта Демченко и Татьяны Ивановой приняла Международная федерация санного спорта (FIL).