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Родченков пытался покончить жизнь самоубийством? Заявление адвоката информатора ВАДА

Григорий РОДЧЕНКОВ. Фото кадр из фильма "Икар" американского режиссера Брайана Фогеля, "СЭ"
Григорий РОДЧЕНКОВ. Фото кадр из фильма "Икар" американского режиссера Брайана Фогеля, "СЭ"

В редакцию "СЭ" пришел ответ американского юриста Джима Уолдена, который представляет интересы информатора ВАДА, бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

 
Григорий РОДЧЕНКОВ (слева) и режиссер Брайан ФОГЕЛЬ, который получил &quot;Оскар&quot; за фильм об истории российского ученого-беглеца. История про суицид - новая выдумка?Новый суицид Родченкова. Может ли такое быть?

Сегодня российские СМИ после сообщения Russia Today распространили информацию о том, что находящийся в США в программе защиты свидетелей россиянин пытался свести счеты с жизнью. При этом были названы несколько версий оказавшейся неудачной попытки. Позже выяснилось, что информация не соответствует действительности и является шуткой одного из порталов.

– Как очередной пример вымышленных новостей, российские медиа сообщили, что доктор Родченков предпринял попытку суицида в США. Это ложь. Доктор Родченков счастлив, здоров и продолжает продуктивную работу с антидопинговыми и правоохранительными органами для дальнейшего выявления фактов коррупции в России. А Россия продолжает попытку дискредитировать его, – написал адвокат Родченкова в ответ на запрос "СЭ".

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