Родченков пытался покончить жизнь самоубийством? Заявление адвоката информатора ВАДА

В редакцию "СЭ" пришел ответ американского юриста Джима Уолдена, который представляет интересы информатора ВАДА, бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Сегодня российские СМИ после сообщения Russia Today распространили информацию о том, что находящийся в США в программе защиты свидетелей россиянин пытался свести счеты с жизнью. При этом были названы несколько версий оказавшейся неудачной попытки. Позже выяснилось, что информация не соответствует действительности и является шуткой одного из порталов.

– Как очередной пример вымышленных новостей, российские медиа сообщили, что доктор Родченков предпринял попытку суицида в США. Это ложь. Доктор Родченков счастлив, здоров и продолжает продуктивную работу с антидопинговыми и правоохранительными органами для дальнейшего выявления фактов коррупции в России. А Россия продолжает попытку дискредитировать его, – написал адвокат Родченкова в ответ на запрос "СЭ".